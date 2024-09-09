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Müjde Uzman'dan sert cevap!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Müjde Uzman’ın diziden ayrılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Faruk Turgut'un yanıtı sonrası Müjde Uzman da sessizliğini bozdu.

Ekleme: 9.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 9.09.2024 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Ekranların fenomen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, tükendiğini söylemiş ve diziden ayrılmıştı.

Konuya dair aylar sonra yapımcıdan açıklama geldi.
'Müjde Uzman ile ciddi problem yaşadık.' diyen Faruk Turgut, devamında şunları söyledi:

'BAŞKA DİZİDEYMİŞ'

'2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak.'
Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterinin öleceğini de söyledi. Bu açıklamalar sonrası Müjde Uzman'a bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Bir takipçisi, 'Kırk yılın başı bir işte başarılı oldun onu da yarım bıraktık. Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin o da bir kesere sap olamadı. Sıksaydın dişini 1-2 sezon,' deyince Müjde Uzman sinirlendi.


Müjde Uzman'dan sert cevap!




'KENDİNİZLE MEŞGUL OLUN'

Uzman, 'Başarıdan anladığımız, isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz-hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen.' diyerek sert çıktı.
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