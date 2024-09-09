Konser yerini bulamadı!

Modern Anadolu Rock sanatçısı Kıraç, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'ye gitti.Edirne'ye şahsi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu.Ünlü şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı.Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, “Selamünaleyküm ağabey, Kıraç konseri varmış ne tarafta?” diyerek yardım istedi.Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası.” şeklinde cevap verdi.Ünlü şarkıcının vatandaş ile yaşadığı o anlar, sosyal medyada gündem oldu.