  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,67 - 37,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Marilyn Monroe'nun eşyaları sergilenecek

1962'de hayatını kaybeden Marilyn Monroe'nun 250'den fazla eşyası, İngiltere'de ilk kez vatandaşlar için sergilenmeye başlanılacak.

Ekleme: 8.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 8.09.2024 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Herkesin hayran olduğu kadınlardan birisi olan Marilyn Monroe, 1962 yılında hayata gözlerini yumdu.
Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülaritesi hiç eksilmeyen Monreo, konuşulmaya devam ediliyor.
Bun kapsamda Marilyn Monroe'ya ait olan 250'den fazla eşya İngiltere'de ilk kez sergilenecek.

AİK MEKTUPLARI SERGİDE YER ALACAK
‘Marilyn - The Exhibition’ adlı sergide, aşk mektupları, saten sabahlıklar ve makyaj malzemeleri yer alacak. Sergi, 18 Ekim'den itibaren Londra Arches London Bridge'de kapılarını açacak.

Sergilenecek olan eşyalar, Hollywood yıldızına ait bin 500'den fazla eşyaya sahip olan Ted Stampfer'in özel koleksiyonunda yer alıyor.


HAYATININ İZLERİ TAKİP EDİLECEK
Londra'daki film çekimlerinden hatıralar, Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmesinden görüntüler ve prodüksiyon şirketine ait eşyalar serginin öne çıkan eşyalar arasında bulunuyor.

En ünlü kıyafetlerinden bazıları da ziyaretçilere sunulacak. Böylece ziyaretçiler, Norma Jeane Mortenson olarak başlayan ve efsanevi bir sanatçı olarak tamamlanan hayatının izlerini takip etme imkanı bulacak.

Marilyn Monroe'nun eşyaları sergilenecek
Yılmaz Tunç'tan Narin açıklaması: Adalet bunlardan hesap soracak
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları Türkiye nüfusunun yüzde 95'ini taşıdı
Narin'in arkadaşları için harekete geçildi: Bakan Tekin'den önemli açıklamalar
Ticaretin merkezi Türk Limanları
Gazze’de eğitim zorlu koşullarda tekrar başlıyor
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 21 hedef imha edildi
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Eşi ve 7 arkadaşıyla istifa ettiğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu: Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi doğum yaptı!
Memura ve emekliye zam için 4'lü hesap! OVP'den yeni zam oranları çıktı
Yasak aşk skandalı CHP'yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı
Kiryakos Miçotakis'ten 'Mavi Vatan' itirafı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde Gürz-13 operasyonları
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villasının yıkım kararı belediyede
Yılmaz Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar hesap verecek
MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
İkinci emeklilik sistemi yolda! Emeklilik şartları yeniden belirlenecek
Muğla yangınına müdahale sürüyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hatalı şarj cep telefonunun ömrünü kısaltıyor

Hatalı şarj cep telefonunun ömrünü kısaltıyor

Yerel halk endişeli! Sayısı 3 bine yaklaştı

Yerel halk endişeli! Sayısı 3 bine yaklaştı

Android kullanıcıları dikkat: Şifreleriniz çalınabilir

Android kullanıcıları dikkat: Şifreleriniz çalınabilir

Bakanlıktan çiftçilik ve hayvancılık yapanların hayatını kolaylaştıracak adım!

Bakanlıktan çiftçilik ve hayvancılık yapanların hayatını kolaylaştıracak adım!

İslam Memiş uyardı! 'Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın'

İslam Memiş uyardı! 'Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın'