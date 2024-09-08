Marilyn Monroe'nun eşyaları sergilenecek

Herkesin hayran olduğu kadınlardan birisi olan Marilyn Monroe, 1962 yılında hayata gözlerini yumdu.Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülaritesi hiç eksilmeyen Monreo, konuşulmaya devam ediliyor.Bun kapsamda Marilyn Monroe'ya ait olan 250'den fazla eşya İngiltere'de ilk kez sergilenecek.‘Marilyn - The Exhibition’ adlı sergide, aşk mektupları, saten sabahlıklar ve makyaj malzemeleri yer alacak. Sergi, 18 Ekim'den itibaren Londra Arches London Bridge'de kapılarını açacak.Sergilenecek olan eşyalar, Hollywood yıldızına ait bin 500'den fazla eşyaya sahip olan Ted Stampfer'in özel koleksiyonunda yer alıyor.Londra'daki film çekimlerinden hatıralar, Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmesinden görüntüler ve prodüksiyon şirketine ait eşyalar serginin öne çıkan eşyalar arasında bulunuyor.En ünlü kıyafetlerinden bazıları da ziyaretçilere sunulacak. Böylece ziyaretçiler, Norma Jeane Mortenson olarak başlayan ve efsanevi bir sanatçı olarak tamamlanan hayatının izlerini takip etme imkanı bulacak.