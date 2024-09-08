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27 yıllık evlilik bitmişti!

Televizyon dünyasının sevilen oyuncusu Arzum Onan, geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Ünlü çiftin ayrılığı hayranlarını şaşırtırken, Onan bu yaz yeni bir aşkla gündeme geldi. 50 yaşındaki güzel oyuncu, aradığı mutluluğu iş insanı Orkan Özkan'da buldu ve çiftin Bodrum'da gözlerden uzak geçirdikleri tatilleri meraklı gözlerin hedefi oldu. Arzum Onan, Bodrum tatilinin ardından rotasını Kaliforniya'ya çevirdi. Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, son paylaşımını Amerika'dan yaptı.

Ekleme: 8.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 8.09.2024 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Arzum Onan, 27 yıllık evliliğinin ardından hayatında yeni bir sayfa açarak, hem özel hayatında hem de sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Bodrum'da başlayan ve Kaliforniya'da devam eden yaz tatili, Onan'ın hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan 1 yıl önce ayrıldı. Arzum Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la doludizgin bir aşk yaşıyor. Sevgilisinin yanına giden Arzum Onan son paylaşımını Kaliforniya'dan yaptı.

Aslında her ikisi de evliliklerinden önce, Ankara'dan tanışıyormuş.
Orkan Bey, Arzum Onan'a lise yıllarından beri hayranmış. Boşanınca yakınları aracılığıyla görüşmek istemiş ve aşk başlamış.
Çift, bu yaz Bodrum'da tatil yaptı. Ama gözlerden uzak olmayı tercih ettiler.

27 yıllık evlilik bitmişti!
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