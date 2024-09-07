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Sevgilisinin maçını seyretti

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Travis Kelce'nin ilk sezon maçında tribünde yerini aldı. Travis Kelce'ye destek olan Taylor Swift, tribünde coştu.

Ekleme: 7.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 7.09.2024 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Sezonun ilk maçıbna çıkan Amerikan futbolcusu Travis Kelce'yi sevgilisi Taylor Swift yalnız bırakmadı. Dün gece Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'nda görülen müsabakada dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Kansas City Chiefs takımına tezahürat yaptı.

Sevgilisinin maçını seyretti

2024 - 2025 sezonunun ilk maçında Chiefs, Baltimore Ravens takımıyla karşı karşıya geldi. Taylor Swift'in yanında Travis Kelce'nin annesi Donna ve babası Ed de destek için yer aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcının keyifli halleri hayranlarının kameralarına yansıdı. Swift'in tribünde coştuğu ve tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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