Sevgilisinin maçını seyretti

Sezonun ilk maçıbna çıkan Amerikan futbolcusu Travis Kelce'yi sevgilisi Taylor Swift yalnız bırakmadı. Dün gece Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'nda görülen müsabakada dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Kansas City Chiefs takımına tezahürat yaptı.2024 - 2025 sezonunun ilk maçında Chiefs, Baltimore Ravens takımıyla karşı karşıya geldi. Taylor Swift'in yanında Travis Kelce'nin annesi Donna ve babası Ed de destek için yer aldı.Dünyaca ünlü şarkıcının keyifli halleri hayranlarının kameralarına yansıdı. Swift'in tribünde coştuğu ve tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.