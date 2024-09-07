Hayatından kesit geliyor

Haluk Levent'in hayatının bir bölümünün beyazperdeye komedi türünde aktarılacağı "Yollarda Vururum Seni" için hazırlıklar başladı. Yollarda Vururum Seni'de Haluk Levent'in gençliğini canlandıracak isim için arayışa geçildi.

Geçtiğimiz günlerde aldığı radikal kararla sosyal medya detoksuna giren Haluk Levent'in hayatından bir kesit, komedi türünde sinemada yerini alacak. 'Yollarda Vururum Seni' adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı. Ünlü şarkıcı Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı.Haluk Levent'in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak. Senaryosuyla dikkat çekecek olan yapım, Levent'in enerjik ve keyifli kişiliğini izleyicilere eğlenceli bir şekilde sunmayı amaçlıyor.Filmde Haluk Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncunun seçimi, projenin başarısı için büyük önem taşıyor. Bu sebeple, Levent'e benzer bir fiziksel ve ruhsal özelliklere sahip yetenekli bir oyuncu arayışına başlandı.