Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Venedik Film Festivali'nde bu yıl Türk ünlü akını yaşandı. Festivale birlikte katılan Hadise ile Kerem Bürsin kırmızı halının ilgi odağı oldu.Kerem Bürsin ile Hadise'nin kısa bir süre önce aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Bürsin, ünlü şarkıcı ile aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında, "Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" demişti.Hadise daha önce Beyonce'ın taşıdığı bir elbiseyi kırmızı halıda giydi. Ünlü bir markaya ait olan transparan görünümlü taşlı kıyafetin 3 milyon 205 bin TL değerinde, kemerin ise 337 bin 460 TL olduğu öğrenildi.