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Nilsu Berfin Aktaş'a saldırı!

Son olarak rapçi Blok 3 labakıyla tanınan Hakan Aydın ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı son video ile dikkat çekti.

Ekleme: 6.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 6.09.2024 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
2021 yılında Serdar Sertçelik’le evlenen Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz yıl herkesi şaşırtan konularla gündeme gelmişti.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Eşi Serdar Sertçelik’in dolandırıcılık sebebiyle tutuklandığı öğrenilirken, ünlü oyuncunun da boşanma davası açtığı gündeme gelmişti. Ardından çiftin boşandığı ortaya çıkmıştı.

"FAZLA SEVGİ BÖYLE YAPIYOR"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, kedisini severken bir video yayınlamak istedi. Ancak işler umduğu gibi gitmedi erkek kedisi tarafından saldırıya uğrayan ve ısırılan Aktaş, neye uğradığını şaşırdı.

Videoyu yine de yayınlayan güzel oyuncu, "Sadece sevmek istemiştim. Erkolar işte. Fazla sevgili böyle yapıyor bunları" dedi.

Nilsu Berfin Aktaş'a saldırı!
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