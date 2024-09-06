Mahsun Kırmızıgül'den 'Aşk' açıklaması

Mahsun Kırmızıgül 19 yıl sonra bir halk konserinde sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan mahsun Kırmızıgül samimi ifadeleri ile dikkat çekti.

Müzisyen, yönetmen, senarist ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, sinemada beklediğini bulamayınca yıllar sonra müziğe dönmüştü.



Şu sıralar ekrana gelecek dizisi Güzel Aşklar Diyarı için de sürekli setlerde olan Kırmızıgül, sahneleri de aksatmıyor.



Yoğun bir şekilde her yere yetişmeyen çalışan ünlü isim, dün 19 yıl aradan sonra İzmir'de halk konseri verdi.



"BENİ KİM NE YAPSIN"



Sahne öncesi gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, "Setten yeni buraya geldim, çok yoğun çalışıyorum. Her işimi de çok seviyorum ikisini bir arada yürütmeye devam edeceğim." diye konuştu.



Ünlü şarkıcı, aşk sırusuna "Beni kim ne yapsın. Öyle deme kadınlar detaycıdır ilgi isterler benim vaktim yok." diye yanıtladı.