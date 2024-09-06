Hadise ve Kerem Bürsin'den kırmızı halı şovu!

81.'si düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne bir marka iş birliğiyle Hadise ve Kerem Bürsin de katıldı.İtalya'ya giden ikilinin havaalanı videolarının yanı sıra İtalya'daki restorandaki fotoğrafları büyük beğeni toplamıştı.Hadise ve Kerem Bürsin'in şimdi de kırmızı halı görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.İkilinin uyumunu dikkat çekti. Hadise çok güzeldi, Kerem de çok yakışıklı.Enerjileri ve uyumlarına hayranları adeta yorum yağmuruna tuttu. İki ünlü isme, "Bunlar bayağı olmuş", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.