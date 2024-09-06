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Hadise ve Kerem Bürsin'den kırmızı halı şovu!

Beraber Venedik'e giden Hadise ve Kerem Bürsin, katıldıkları davette kendilerine hayran bıraktı. İkiliye adeta yorum yağdı.

Ekleme: 6.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 6.09.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
81.'si düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne bir marka iş birliğiyle Hadise ve Kerem Bürsin de katıldı.

İtalya'ya giden ikilinin havaalanı videolarının yanı sıra İtalya'daki restorandaki fotoğrafları büyük beğeni toplamıştı.

Hadise ve Kerem Bürsin'den kırmızı halı şovu!

KIRMIZI HALI ŞOVU

Hadise ve Kerem Bürsin'in şimdi de kırmızı halı görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Hadise ve Kerem Bürsin'den kırmızı halı şovu!

İkilinin uyumunu dikkat çekti. Hadise çok güzeldi, Kerem de çok yakışıklı.

Enerjileri ve uyumlarına hayranları adeta yorum yağmuruna tuttu. İki ünlü isme, "Bunlar bayağı olmuş", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

Hadise ve Kerem Bürsin'den kırmızı halı şovu!

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