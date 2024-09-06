Acun Ilıcalı'dan romantik açıklama!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı (55), önceki akşam uzun zamandır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya (25) ile nikâh masasına oturdu. Düğünlerinin ardından yakın dostlarıyla birlikte 'after party' için başka bir mekana geçen çiftten Ilıcalı, romantik bir açıklama yaparak her şeyi eşi Ayça Çağla Altunkaya için yaptığını söyledi.
TV kanalı ve spor kulübü sahibi Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda 4 Eylül akşamı nikâh masasına oturdu.
İki yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran çiftin düğününe, cemiyet, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Gecede Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Ebru Gündeş-Murat Özdemir, Demet Akalın, Okan Kurt, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Hülya Avşar, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal, Hasan Can Kaya, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı gibi isimler boy gösterdi.
NİKAH SONRASI İLK AÇIKLAMALAR
Kısa bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, 'Öncelikle çok teşekkür ederiz. Sağ olun, görevinizi yapıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz uzunca zamandır beraberdik. Bugün de nikahımızı yaptık. Şimdi arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun' dedi.
Çağla Altunkaya ise 'Çok söylenecek bir şey yok aslında. Umarım çok güzel geçer bu akşam' ifadelerini kullandı.
AFTER PARTY'DE ROMANTİK İTİRAF
İkili, sosyal medyada ‘En Çok Konuşulanlar Listesi'nden düşmeyen düğünlerinin ardından, yakın dostlarıyla birlikte 'after party' için başka bir mekana geçti.
Parti sırasında konuşma yapan Ilıcalı, düğünü eşi Altunkaya'yı mutlu etmek için yaptığını belirterek; şöyle konuştu:
Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O, 'Küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'Daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim. Etrafta 'Bedevi' diye yazılar var, 'Bedevi' bizim tanıştığımız yer, bilenler bilir. Kulüp yaptık adını da 'Bedevi' yaptık. Öyle ince detaylar, bilirisiniz beni...
İki yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran çiftin düğününe, cemiyet, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Gecede Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Ebru Gündeş-Murat Özdemir, Demet Akalın, Okan Kurt, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Hülya Avşar, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal, Hasan Can Kaya, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı gibi isimler boy gösterdi.
NİKAH SONRASI İLK AÇIKLAMALAR
Kısa bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, 'Öncelikle çok teşekkür ederiz. Sağ olun, görevinizi yapıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz uzunca zamandır beraberdik. Bugün de nikahımızı yaptık. Şimdi arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun' dedi.
Çağla Altunkaya ise 'Çok söylenecek bir şey yok aslında. Umarım çok güzel geçer bu akşam' ifadelerini kullandı.
AFTER PARTY'DE ROMANTİK İTİRAF
İkili, sosyal medyada ‘En Çok Konuşulanlar Listesi'nden düşmeyen düğünlerinin ardından, yakın dostlarıyla birlikte 'after party' için başka bir mekana geçti.
Parti sırasında konuşma yapan Ilıcalı, düğünü eşi Altunkaya'yı mutlu etmek için yaptığını belirterek; şöyle konuştu:
Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O, 'Küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'Daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim. Etrafta 'Bedevi' diye yazılar var, 'Bedevi' bizim tanıştığımız yer, bilenler bilir. Kulüp yaptık adını da 'Bedevi' yaptık. Öyle ince detaylar, bilirisiniz beni...