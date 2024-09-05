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Ünlü isim son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul'da 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı (44), yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Avcı, memleketi Edirne'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 5.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 5.09.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
'Hep Yek 2', 'Ver Kaç', 'Ailece Şaşkınız', 'Bir Zamanlar Kıbrıs' ve 'Kıbrıs Zafere Doğru' gibi yapımlarda rol alan Umut Avcı yaşamını yitirdi.

Avcı'nın ölüm haberini meslektaşı Levent Can duyurdu.

Çok üzüldüğüm bir haber bu. Yaklaşık yedi yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim.

Ünlü isim son yolculuğuna uğurlandı!

"UMUT AVCI'YI GENÇ YAŞTA KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından paylaşılan mesajda ise "İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz 'Umut Avcı’yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut’a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut" denildi.

EDİRNE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Umut Avcı için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı.

Avcı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü isim son yolculuğuna uğurlandı!
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