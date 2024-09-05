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Oğlunun anısına mevlit okuttu

40 gün önce hayatını kaybeden Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün anısına yaşadığı köyde mevlit okutulup, yemek dağıtıldı.

Ekleme: 5.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 5.09.2024 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, geçtiğimiz ay evlat acısıyla sarsıldı.

Soyman'ın yıllardır multiple sekleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybettikten sonra oldukça üzülen Soyman, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de mevlit okuttu ve yemek dağıttı.

Kızı Ümran Akaröz ile birlikte köydeki komşularına yemek dağıtan Soyman, oğlunun hatırasını bu şekilde yad ettiğini söyledi.

"BURASI HEP YAŞAYACAK"

Oğlunun çok sevdiği Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy'ü hiç unutmayacaklarını söyleyen Safiye Soyman şu ifadelere yer verdi.

Vallahi o kadar güzel bir topluluk oldu ki oğlumu yalnız bırakmadılar. Oğlumun vefat ettiği köy Yeşilbaşköy. Kırkını burada yapalım dedik. Allah razı olsun köy halkı bizi yalnız bırakmadı. Binlerce insan geldi. Allah razı olsun, duasını yaptırdık. Evde de biraz sonra mevlit yapacağız, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Köyde oğlumun anısına yemek verdik. Gelenlerin ayaklarına sağlık. Burası hep yaşayacak. Oğlum çok seviyordu Yeşilbaşköy'ünü. Altı ay burada yaşıyordu, altı ay da Bodrum'da yaşıyordu. Onun için hiç unutmayacağız.

"NE KADAR SEVİLİYORMUŞ BENİM OĞLUM"

Gelen bütün köydeki dostlarımız şeref verdiler, Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumun mekanı cennet olsun. Zaten biliyorsunuz çok genç vefat etti.

Bütün arayan soran herkese, gelen giden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oğlumun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş benim oğlum. Allah razı olsun herkesten, çok teşekkür ederim."
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