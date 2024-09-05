Nuri Alço'dan 'Anjelik' açıklaması!

Yeşilçam efsanelerinden Ahu Tuğba, bir süre önce trafik kazası geçirmişti ve astımla mücadele ediyordu.Miami'deki evinde yaşama veda eden Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından kızı Anjelik, açıklamalarıyla dikkat çekmişti.Annesinin acısıyla yıkılan genç kadın, cenaze işlemleriyle uğraşırken söylediği iddia edilen sözlerle gündeme geldi.Tuğba'nın kızı Anjelik'in, Nuri Alço'ya sert sözler söylediği de iddia edildi. Anjelik, verdiği röportajda; "Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı." açıklamasında bulundu.Nuri Alço ise sosyal medya hesabından hemen bir açıklama paylaştı ve bu iddiaları yalanladı.Nuri Alço açıklamasında "Sevgili kızım Anjelik ile sürekli irtibat halindeyiz." dedi. ve şunları söyledi:"Haberleri okuyunca ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı 'Abi böyle haberler çıkmış ben böyle bir şey demedim bilgin olsun' dedi. Anjelik benim elimde doğdu sayılır, ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem, üzüntümün tarifi yok."