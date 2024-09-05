Hadise'yi korkutan şaka!

Bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne; Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz, Melis Sezen ve Salih Bademci gibi isimlerin ardından sevgili oldukları iddia edilen Kerem Bürsin ve Hadise de katılacak.İtalya'ya gitmek için havaalanında bulunan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Hadise'ye arkadan yaklaşarak onu korkuttu.Bürsin, ünlü şarkıcıyı korkuttuğu anları içeren eğlenceli bir video paylaştı.O anları cep telefonuyla kaydeden 37 yaşındaki oyuncu, videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Bürsin, videoya "Onu korkuttuğumda çok seviyorum." notunu ekleyerek, takipçilerini gülümsetti.