  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,43 - 37,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkücü Yavuz Bingöl yine damat oluyor!

Daha önce yaptığı evliliklerde bir türlü mutluluğu bulamayan türkücü Yavuz Bingöl ile peyzaj mimari sevgilisi Nilşah Ağaoğlu evlilik kararı aldı.

Ekleme: 4.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 4.09.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 3 kez evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman ile 4 Ağustos 2015 tarihinde yapmıştı. Ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve 2016 yılında boşanmıştı.
59 yaşındaki Yavuz Bingöl, bir kez daha evlilik kararı aldı. Ünlü türkücü, şu sıralar uzun zamandır aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığında...

AYVALIK'TA EVLENECEKLER
6 yıldır birlikte olan aşıklar, 25 Ekim'de Ayvalık'ta gerçekleştirecekleri nikah töreni ile taçlandıracak.
Daha önce verdiği bir röportajda Nilşah Ağaoğlu ile aralarında 20 yaş fark olduğunu söyleyen Bingöl, yıllardır beraber olduklarını şu sözlerle açıklamıştı:

"HER ŞEYE BURNUNU SOKAR"
“Tanıştığımızda Nilşah 23, ben ise 43 yaşındaydım. Şimdi Nilşah 38 yaşında, ben de 59. Uzun yıllardır beraberiz, uzun bir yol yürüyoruz. Kısmet olursa evleniriz ve sizlerin de haberi olur. Kendisi çok detaycıdır. Yaptığım işlere de çok burnunu sokar. Ama sonuçta kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor her şeye. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var.”

Türkücü Yavuz Bingöl yine damat oluyor!
CHP’de 52. madde krizi! Özgür Özel savunuyor, parti içi 'kaynıyor'!
Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: E-ihracatın payı 5 milyar doları aştı
Ukrayna'da kritik istifa! Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba görevden ayrıldı
İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı! 'Genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır'
İstanbul'daki kaçak inşaata yıkım kararı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 ilde NARKOÇELİK-37 operasyonu
Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasındaki terörist İzmir'de yakalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Hürjet, Mısır semalarında boy gösterecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Engelsiz ulaşım projelerine 100 milyon lira destek!
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon süreci devam ediyor
İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai istifa etti
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşüş bekliyoruz
İstanbul Çatalca'da uçak pistten çıktı! İniş takımları kırıldı
Ağustos enflasyonu bugün açıklanıyor
Gazze'de acı tablo: En az 40 bin 819 ölü
Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a sağanak geliyor!

Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a sağanak geliyor!

Sadece 11 tane kaldı! Koparana 387 bin TL ceza kesilecek

Sadece 11 tane kaldı! Koparana 387 bin TL ceza kesilecek

İslam Memiş gram altın için uyardı: 18 Eylül'den sonraya dikkat!

İslam Memiş gram altın için uyardı: 18 Eylül'den sonraya dikkat!

ChatGPT'ye yeni seçenek geliyor! İnsan sesinden sıkılanlar...

ChatGPT'ye yeni seçenek geliyor! İnsan sesinden sıkılanlar...

Eylül 2024 kira zam oranı belli oldu

Eylül 2024 kira zam oranı belli oldu

Tapu sahipleri dikkat! Cezası 3500 TL'ye yükseltildi...

Tapu sahipleri dikkat! Cezası 3500 TL'ye yükseltildi...