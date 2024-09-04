Türkücü Yavuz Bingöl yine damat oluyor!

Daha önce 3 kez evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman ile 4 Ağustos 2015 tarihinde yapmıştı. Ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve 2016 yılında boşanmıştı.59 yaşındaki Yavuz Bingöl, bir kez daha evlilik kararı aldı. Ünlü türkücü, şu sıralar uzun zamandır aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığında...6 yıldır birlikte olan aşıklar, 25 Ekim'de Ayvalık'ta gerçekleştirecekleri nikah töreni ile taçlandıracak.Daha önce verdiği bir röportajda Nilşah Ağaoğlu ile aralarında 20 yaş fark olduğunu söyleyen Bingöl, yıllardır beraber olduklarını şu sözlerle açıklamıştı:“Tanıştığımızda Nilşah 23, ben ise 43 yaşındaydım. Şimdi Nilşah 38 yaşında, ben de 59. Uzun yıllardır beraberiz, uzun bir yol yürüyoruz. Kısmet olursa evleniriz ve sizlerin de haberi olur. Kendisi çok detaycıdır. Yaptığım işlere de çok burnunu sokar. Ama sonuçta kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor her şeye. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var.”