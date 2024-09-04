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Müzik kariyerini bitirdi

Dünyaca ünlü İngiliz asıllı şarkıcı Adele, müzik kariyerini bitirme kararı aldı. Bir süre başka şeyler yapmak istediğini belirten Adele, kararıyla hayranlarını da üzdü.

Ekleme: 4.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 4.09.2024 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü İngiliz asıllı şarkısı Adele'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Las Vegas'daki 'Weekends With Adele' adlı gösterisinin ardından Almanya'nın Münih şehrine giden Adele, '10 konser daha vereceğim, daha sonra sizi uzun bir süre görmeyeceğim. Hep kalbimde olacaksınız' açıklamasında bulundu.

ADELE MÜZİK KARİYERİNİ BİTİRDİ
Yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını da söyleyen yıldız şarkıcı, 'Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum' demişti.

Adele en azından bir süreliğine, başka şeyler yapmak istediğini de belirtti.

Müzik kariyerini bitirdi
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