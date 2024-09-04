Annesi ile fotoğraf paylaştı!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile ilgi odağı olan Birce Akalay, bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.Sosyal medyada aktif olan Akalay, aşk pozlarının yanı sıra günlük yaşantısından kesitleri paylaşmayı da ihmal etmiyor.Akalay, son olarak sosyal medya hesabından annesi ile paylaşımda bulundu.Paylaşımına "Bazı kızlar çok güzel" yazan ünlü oyuncunun yeni karelerinde annesinin güzelliği dikkat çekti. Akalay ve annesine yorum yağdı.