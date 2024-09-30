Survivor 2025 iddialarını bitiren cevap!

Survivor yarışmasıyla yıldızını parlatan Nagihan Karadere, sosyal medyada sıklıkla Survivor 2025 için mesajlar alıyordu. Bu duruma karşı sessizliğini bozan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Arkadaşlar mesaj kutum patlayacak artık. Spor yapıyorum, heyecanlanıyorsunuz. Gerçekten heyecanınızı kursağınızda bırakmak istemem ama gerçekten fizik tedavi oluyorum ve güçlendirme yapıyorum. Güçlendirme yapmam için antrenman yapmam gerekiyor.Gezip tozarak bacak güçlenmiyor. Baya bir güç kaybetmişim ve eski haline gelmek üzere dizim. Hatta ve hatta baya da güçlendim. O yüzden de lütfen baskı yapmayın. İyileşirsem size müjdeyi veririm ama şu an toparlanma sürecindeyim. İki bacak arasında ciddi bir güç kaybı vardı. Birbirlerine yaklaştıklarını söyleyebilirim. Her şey yolunda keyfim yerinde."