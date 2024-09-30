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Murat Boz'dan 'evlilik' açıklaması

Murat Boz önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, 'evlilik' hakkında da konuşarak, sırf çocuk yapmak için kimseyle evlenmek istemediğini açıkladı

Ekleme: 30.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Murat Boz sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Murat Boz, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Murat Boz'dan 'evlilik' açıklaması

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, 'evlilik' hakkında da konuşarak, sırf çocuk yapmak için kimseyle evlenmek istemediğini açıkladı.

Boz, "Evliliğe karşı değilim ama bu iş istemekle olmuyor. Birlikte ömür geçireceğiniz insanı bulmak mesele. Onu bulamadığım sürece evlenmeyi düşünmüyorum. Birlikte zaman geçirip arkadaş olabileceğim insanla zaman geçirip çocuk yapmak daha mantıklı. Kısmeti bulmadık henüz bulacağız inşallah" dedi.

Murat Boz'dan 'evlilik' açıklaması

ANNESİNE SARILDI

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kendisinin müzikal yolculuğuna başlamasının annesi Ayşe Nedret Boz sayesinde olduğunu açıklayan şarkıcı, sahneden inerek, performansını en ön sırada izleyen annesinin elini öptü ve kendisine sarıldı.

Tüm Harbiye’ye duygusal anlar yaşatan Boz, "Beni annem bir şarkıyla keşfetti. O olmasaydı müzisyen olmazdım. Annemin beni keşfettiği şarkı Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısıdır. Bu şarkı senin için anneciğim" dedi ve bu kült eseri seslendirerek müzikseverlere duygulu anlar yaşattı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Murat Boz’un konserine Ezgi Mola, Sarp Akkaya, İbrahim Büyükak, Berkay, Buse Varol, Gökhan Türkmen, Berk Atan, Oğulcan Engin - İlayda Alişan çifti gibi birçok ünlü dostu da katıldı.

Murat Boz'dan 'evlilik' açıklaması
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