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Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku

Modacı Gülşah Saraçoğlu uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini söyledi. Son olarak bu kişiyi Kıbrıs'ta kaldığı otelde gören Saraçoğlu, "Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum. Bulunduğum katın bir üst katında karşıma çıktı beni tehdit etti" dedi. Saraçoğlu, başına gelenlerden şöyle bahsetti…

Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku
Ekleme: 30.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun başı bir takipçisiyle derde girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslenen Saraçoğlu, takıntılı bir kişi tarafından yıllardır takip edildiğini ve tehditlere maruz kaldığını söyledi.

OTELDE KARŞILAŞTI GÖZLERİNE İNANAMADI
Saraçoğlu ayrıca gittiği otellerde de bu kişi tarafından takip edildiğini, mesaj yoluyla tehdit edildiğini ve yakınındaki kişilerin de saldırıya uğradığını ifade etti.
Son olarak bir ödül töreni için Kıbrıs'a giden ünlü modacı, kaldığı otelde takıntılı takipçisiyle karşılaştığını açıkladı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU: TEHDİT, ŞANTAJ, PARA...
Saraçoğlu çektiği videoda, ''Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum. Ben ve benim gibi bir sürü insana musallat olan sahte numaralardan mesajlar atan, tehditlerde şantajlarda bulunan para isteyen onu yap bunu yap diyen ve bunlara maalesef boyun eğen kurbanları da var.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU: KIBRIS'I TERK ETTİM
Ben eğmeyenlerdenim. Kıbrıs'a gidip ödülümü aldım. Gece bitti. Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla elinde telefonuyla beni tehdit ederek hakaret ederek bunu da çaktırmadan yapıyor.
Böyle bir korku yaşadım çocuğum vardı odada. Bu korkuyla hemen Kıbrıs'ı terk ettim" ifadelerini kullandı.


Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku


Saraçoğlu, polis çağırmak için otel görevlilerine başvurduğunu ancak olayın üstünün kapatıldığını vurguladı.

Ünlü modacı açıklamalarda bulunduğu videolu gönderisinin ardından ise ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir görsel paylaştı.
Paylaşımının üzerine de ''Büyük harflerle yazıyorum'' notunu yazdı...


Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku
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