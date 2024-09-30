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Ajda Pekkan'a sahnede büyük şok!

Efes Antik Tiyatro’daki konserine saatlerce geç kalan Süperstar Ajda Pekkan, hayranlarını kızdırdı. Çok tepki alan ünlü şarkıcı, sahnede özür diledi.

Ekleme: 30.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Pop müziğin kraliçesi Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı.

GEÇ KALDI

Normalde geç kalmayı hiç sevmeyen, her şeyi planlı olan ünlü şarkıcı 21.00'deki konserine saat 22.00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gelebildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu.

Seyirciler bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazı kişiler konser alanını terk etti. Gecikme saati uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyümeye başladı. Pek çok seyirci sosyal medyada yaşanan aksaklıklarla ilgili yorumlar yaptı.

"BENİM YÜZÜMDEN"

Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı. Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz. Yemin ediyorum ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabii ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demeyeceğim ama benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzden çok özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

NEZAKET DERSİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşan Ajda Pekkan, protokolde oturan kişiler ayaklanmaya başlayınca çok sinirlenmiş ve nezaket dersi vermişti.

Ajda Pekkan'a sahnede büyük şok!
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