Tarzı sosyal medyada gündem oldu

2018 Türkiye Güzeli seçildikten sonra estetikleri yüzünden tartışmalara neden olan ünlü model Şevval Şahin, Nevada Çölü'nde düzenlenen ünlü festival Burning Man'e katıldı.Dünyanın en çılgın festivallerinden biri olarak görülen Burning Man'de pozlar veren Şahin, karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.Dekolteli cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Şahin’in birbirinden cesur pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.Nevada Çölü’nde 10 gün süren festivale bir markanın sponsorluğunda giden Şahin, koleksiyondan parçaları da paylaşmayı ihmal etmedi.Acun Ilıcalı'dan boşanmadan önce Şeyma Subaşı da bu festivale her yıl katılırdı.