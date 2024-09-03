Oyuncu Merve Boluğur mekanı terk etti!

Bebek'teki bir mekana giden ünlü oyuncu Merve Boluğur, yan masadan gönderilen ikram yüzünden huzursuz oldu. Ünlü isim ikram gelmeden mekanı terk etti.

Bir dönemin büyük ilgiyle izlenen dizisi Acemi Cadı ile şöhreti yaklayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda görünmese de gündemde kendisine yer bulmayı başarıyor.



Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü güzel paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.



YAN MASADAN GÖNDERDİLER



Boluğur, önce oturduğu bir mekanda yan masadaki erkeklerin gönderdiği ikram içeceğe teşekkür etti. Ardından yanındaki arkadaşıyla birlikte rahatsızlık duyan Boluğur, ikram içeceğin gelmesiyle 2 dakika sonra masadan kalktı.



"ERKEKLERİN YÜZDE 99'U ŞEREFSİZ"



Boluğur'un geçtiğimiz günlerde erkekler hakkında paylaştığı gönderi gündem olmuştu. "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" diyen Boluğur'a Erkekleri Koruma Derneği dava açacağını duyurmuştu.