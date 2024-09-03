Devrim Özkan şaştı kaldı!
Galatasaray’ın başarılı futbolcularından Lucas Torreira, yeniden barıştığı sevgilisi Devrim Özkan’a ne yapacağını şaşırdı. Ünlü futbolcu bu defa plajda pastalı doğum günü sürprizi yaptı.
Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ı bir türlü unutamadı. Aşk acısına daha fazla dayanamayan başarılı futbolcu, geçtiğimiz haftalarda Devrim Özkan ile yeniden barıştı.
8 ay süren bir ayrılığın ardından Devrim Özkan ile Galatasaraylı Torreira sosyal medya üzerinden yeniden birbirlerini takibe aldı.
DEVRİM ÖZKAN ŞOKE OLDU
Aşkları doludizgin devam eden çift paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Lucas Torreira, yeniden barıştığı sevgilisine son olarak plajda doğum günü sürprizi yaptı. Pasta hazırlatan Torreira, deniz kenarında Özkan’ı şaşırtmayı başardı.
MEYVELİ PASTA
Devrim Özkan, pastadaki mumları üflerken sevgilisine bir teşekkür öpücüğü kondurmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun bir meyveli pastaya bu kadar şaşırmasına sosyal medyadan yorum yağdı.
8 ay süren bir ayrılığın ardından Devrim Özkan ile Galatasaraylı Torreira sosyal medya üzerinden yeniden birbirlerini takibe aldı.
DEVRİM ÖZKAN ŞOKE OLDU
Aşkları doludizgin devam eden çift paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Lucas Torreira, yeniden barıştığı sevgilisine son olarak plajda doğum günü sürprizi yaptı. Pasta hazırlatan Torreira, deniz kenarında Özkan’ı şaşırtmayı başardı.
MEYVELİ PASTA
Devrim Özkan, pastadaki mumları üflerken sevgilisine bir teşekkür öpücüğü kondurmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun bir meyveli pastaya bu kadar şaşırmasına sosyal medyadan yorum yağdı.