Devrim Özkan şaştı kaldı!

Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ı bir türlü unutamadı. Aşk acısına daha fazla dayanamayan başarılı futbolcu, geçtiğimiz haftalarda Devrim Özkan ile yeniden barıştı.8 ay süren bir ayrılığın ardından Devrim Özkan ile Galatasaraylı Torreira sosyal medya üzerinden yeniden birbirlerini takibe aldı.Aşkları doludizgin devam eden çift paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.Lucas Torreira, yeniden barıştığı sevgilisine son olarak plajda doğum günü sürprizi yaptı. Pasta hazırlatan Torreira, deniz kenarında Özkan’ı şaşırtmayı başardı.Devrim Özkan, pastadaki mumları üflerken sevgilisine bir teşekkür öpücüğü kondurmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun bir meyveli pastaya bu kadar şaşırmasına sosyal medyadan yorum yağdı.