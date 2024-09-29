Hakan Kurtaş'tan evlilik açıklaması!

Bir davette muhabirlerle bir araya gelen Hakan Kurtaş, aşk sorularını yanıtladı.AŞKI BULUNCA SIKI SIKI SARILMAK GEREKBirce Akalay'la ilişki yaşayan Kurtaş, aşkın tarifini yapması istenince şöyle dedi: "Güzel bir his. Özetle kendi ezberini bozmak, kendini daha özgür ve korkusuz hissetmek diyebilirim. Bunu biriyle yaşamak eşsiz bir şey, kıymetli bir şey. Bulunca da sıkı sıkı sarılmak gerek."AĞZA SAKIZ EDİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİBirce Akalay'a birlikte çıktıkları Paris tatili sırasında evlenme teklif ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını da dile getiren Hakan Kurtaş, "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey ama evlilik gibi konular, böyle ağza sakız edilmeyecek kadar önemli. Teklif olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" dedi. Ünlü oyuncu, geleceğe dair bir evlilik planı olup olmadığı sorusu üzerine de "Ufukta öyle bir şey yok. Zaten öyle şeyler ufakta görünüp yaklaşan şeyler olmuyor. Bir anda olan şeyler oluyor" diye konuştu.40 yaşındaki Birce Akalay, yıllar içerisindeki değişimiyle de dikkat çekiyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile sık sık kendinden söz ettiren Birce Akalay'ın estetik harikası olduğu ortaya çıktı.Güzel oyuncunun Miss Turkey'deki görüntüleri ortaya çıkınca sosyal medya yıkıldı.