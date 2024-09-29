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Beyaz Gazete
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Demet Özdemir'in alacağı rakam dudak uçuklattı!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir'in yeni bir reklam filmi için 25 milyon liraya anlaştığı iddia edildi.

Ekleme: 29.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Ünlü mobilya markasıyla el sıkıştığı iddia edilen Özdemir, kısa süre içinde reklam çekimi için kamera karşısına geçecek.

Özdemir'in alacağı rakamı duyalar kulaklarına inanamadı.

25 MİLYON LİRA KAZANACAK
32 yaşındaki oyuncunun anlaşmayı, her şey dahil 25 milyon liraya yaptığı iddia ediliyor.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, dur durak bilmeden projelerde yer almaya devam ediyor.


BASAMAKLARI TIRMANMAYA DEVAM EDİYOR
Yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminin çekimlerine hazırlanan Demet Özdemir'in parlak kariyeri hız kesmeden tırmanmaya devam ediyor.
Film için 1 ay Erzincan'da kalacak olan oyuncunun özellikle konusuyla dikkat çekecek olan filmi şimdiden merakla bekleniyor.


DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992'de Kocaeli'de doğan Demet Özdemir, kariyerine dansçı olarak başladı.
Özdemir, önce Bengü'nün performanslarında yer aldı ve ardından Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı.
Daha sonra oyunculuk eğitimi almak amacıyla Studio Oyuncuları'nda eğitimlere katıldı. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer aldı.

Demet Özdemir'in alacağı rakam dudak uçuklattı!


ÖNEMLİ PROJELERDE ROL ALDI
Televizyon kariyerine 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle adım atan Özdemir, daha sonra "Kurt Seyit ve Şura", "Çilek Kokusu", "No: 309" gibi dizilerde önemli roller üstlendi.
Sinema dünyasında da yer alarak "Sen Kiminle Dans Ediyorsun" filminde rol aldı.
Ancak Demet Özdemir'in en büyük çıkışı, 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Erkenci Kuş" dizisindeki Sanem karakteriyle oldu.
Bu rolüyle Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Ardından "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde Zeynep Göksu Tunahan karakterini canlandırdı.

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