Çağla Şıkel ilk göz ağrısını paylaştı!
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. 4,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında "Biraz eski, biraz yeni" notuyla bir dizi fotoğraf paylaşan Şıkel, çocukluğundan ve oğulları Kuzey ile Uzay'ın küçüklüklerinden karelere de yer verdi. Ancak takipçilerinin en çok dikkatini çeken detay, Çağla Şıkel'in büyük oğlu Kuzey Altuğ ile paylaştığı fotoğraf oldu. Kuzey'in annesini boy olarak geçmesi, "Çağla ilk kez birinin yanında kısa kalmış" gibi yorumlara neden oldu.
Çağla Şıkel, televizyon ekranlarındaki başarıları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir davette sunuculuk yapan ve yeni kaküllü saç modeli ile beğeni toplayan Şıkel, bu defa oğullarıyla olan eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Kuzey Altuğ Göz Kamaştırdı!
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un büyük oğulları Kuzey, son fotoğrafları ile sosyal medyada adeta olay yarattı.
15 yaşındaki genç, yakışıklılığı ve uzun boyuyla takipçilerin dikkatini çekti. Şıkel'in 'Biraz eski, biraz yeni' notuyla paylaştığı albümde; kendi çocukluğu, oğullarının bebeklik halleri ve günümüzden anılar yer aldı.
Kuzey Altuğ Göz Kamaştırdı!
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un büyük oğulları Kuzey, son fotoğrafları ile sosyal medyada adeta olay yarattı.
15 yaşındaki genç, yakışıklılığı ve uzun boyuyla takipçilerin dikkatini çekti. Şıkel'in 'Biraz eski, biraz yeni' notuyla paylaştığı albümde; kendi çocukluğu, oğullarının bebeklik halleri ve günümüzden anılar yer aldı.