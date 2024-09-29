Çağla Şıkel ilk göz ağrısını paylaştı!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. 4,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında "Biraz eski, biraz yeni" notuyla bir dizi fotoğraf paylaşan Şıkel, çocukluğundan ve oğulları Kuzey ile Uzay'ın küçüklüklerinden karelere de yer verdi. Ancak takipçilerinin en çok dikkatini çeken detay, Çağla Şıkel'in büyük oğlu Kuzey Altuğ ile paylaştığı fotoğraf oldu. Kuzey'in annesini boy olarak geçmesi, "Çağla ilk kez birinin yanında kısa kalmış" gibi yorumlara neden oldu.