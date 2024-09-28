Sevgilisini sette ziyaret etti

Meslektaşı Kubilay Aka ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamış olan Hafsanur Sancaktutan uzun bir aradan sonra Siyah Kalp dizisiyle ekranlara döndü.Kubilay Aka yoğun iş temposunda olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı Siyah Kalp dizisi setinde ziyaret etti. Siyah Kalp dizisinin setine ziyarete giden Kubilay Aka'nın sevgilisi ve diğer oyuncularla verdiği pozu Burak Sergen sosyal medya hesabından paylaştı.Sancaktutan, birkaç gün önce sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ilk fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşmıştı.