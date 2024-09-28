Sevgilisini sette ziyaret etti
Kubilay Aka sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı rol aldığı Siyah Kalp dizisi setinde ziyaret etti. Burak Sergen, sosyal medya hesabından Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'lı kareyi yayımladı.
Meslektaşı Kubilay Aka ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamış olan Hafsanur Sancaktutan uzun bir aradan sonra Siyah Kalp dizisiyle ekranlara döndü.
KUBİLAY AKA'DAN SİYAH KALP YILDIZI SEVGİLİSİ HAFSANUR SANCAKTUTAN'A SET ZİYARETİ
Kubilay Aka yoğun iş temposunda olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı Siyah Kalp dizisi setinde ziyaret etti. Siyah Kalp dizisinin setine ziyarete giden Kubilay Aka'nın sevgilisi ve diğer oyuncularla verdiği pozu Burak Sergen sosyal medya hesabından paylaştı.
KUBİLAY AKA İLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Sancaktutan, birkaç gün önce sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ilk fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşmıştı.
KUBİLAY AKA'DAN SİYAH KALP YILDIZI SEVGİLİSİ HAFSANUR SANCAKTUTAN'A SET ZİYARETİ
Kubilay Aka yoğun iş temposunda olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı Siyah Kalp dizisi setinde ziyaret etti. Siyah Kalp dizisinin setine ziyarete giden Kubilay Aka'nın sevgilisi ve diğer oyuncularla verdiği pozu Burak Sergen sosyal medya hesabından paylaştı.
KUBİLAY AKA İLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Sancaktutan, birkaç gün önce sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ilk fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşmıştı.