Rol arkadaşlarıyla paylaşım yaptı

Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncuları Devrim Özkan, Erkan kolçak Köstendil ve Deniz Baysal bir araya geldi. Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Devrim Özkan, Ne Gemiler Yaktım'daki arkadaşları Erkan kolçak Köstendil ve Deniz Baysal'a çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.