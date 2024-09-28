Rol arkadaşlarıyla paylaşım yaptı
Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncuları Devrim Özkan, Erkan kolçak Köstendil ve Deniz Baysal bir araya geldi. Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Devrim Özkan, Ne Gemiler Yaktım'daki arkadaşları Erkan kolçak Köstendil ve Deniz Baysal'a çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Son dönemde özel hayatı ile sıkça magazin basınında yerini alan güzel oyuncu Devrim Özkan sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Devrim Özkan eğeni toplayan paylaşımlarına yenisini ekledi.
Özkan, Ne Gemiler Yaktım dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşları Erkan kolçak Köstendil ve Deniz Baysal'la kamera karşısına geçti. Devrim Özkan'ın Erkan kolçak Köstendil ve Deniz Baysal'lı paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.
İşte o kare;
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Özkan, Ne Gemiler Yaktım dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşları Erkan kolçak Köstendil ve Deniz Baysal'la kamera karşısına geçti. Devrim Özkan'ın Erkan kolçak Köstendil ve Deniz Baysal'lı paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.
İşte o kare;
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