Çok konuşulacak evlilik çıkışı

Popçu Murat Boz, kısmetini arıyor. Artık evlenmek istediğini söyleyen Boz, “Doğru kişiyi bulduğumda nikâh masasına otururum. Böyle önemli bir kararı aceleye getirmek istemem” dedi.

Müzik dünyasının müzmin bekarlarından Murat Boz'dan çok konuşulacak 'evlilik' çıkışı geldi. Popçu, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Boz, evlenmek istediğini açıkladı.



44 yaşındaki popçu, "Evliliğe karşı değilim, doğru kişiyi bulduğumda evlenmeye sıcak bakıyorum" dedi. Henüz kısmetini bulamadığını belirten Boz, hayatındaki bu kararı aceleye getirmek istemediğini de ekledi.



Son dönemde sahnedeki danslarıyla ilgili yapılan eleştirilere Boz, "Herkesi memnun etmek mümkün değil, eleştirilere saygı duyuyorum ama sırf eleştiriliyor diye sahnede kendimi sınırlamak istemem" diye konuştu. Boz, ekonomik şartlardan dolayı artık tekli yapmanın daha mantıklı olduğunu belirterek, "Albüm yapmak artık kolay değil, ekonomik anlamda single mantıklı" dedi.





