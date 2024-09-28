Afra Saraçoğlu'ndan gözlüklü paylaşım

Afra Saraçoğlu şimdilerde başrollerini Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği "Seyran" karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonu için imaj değişikliğine gitti ve saçlarını kestirdi.Büyük bir hayran kitlesine ulaşan Saraçoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra Mert Ramazan Demir ile yaşadığı inişli çıkışlı aşk ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Saraçoğlu, sosyal medya hesabının hikaye bölümünde gözlükle çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.