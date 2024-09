Ünlü oyuncu, New York Times Meydanı'nda!

New York Times Meydanı’nda Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okumayı amaçlayan "I AM" kampanyasında yer alan Neslihan Atagül, kampanyadaki tek Türk oyuncu oldu.AMAÇ: FARKINDALIK YARATMAKKâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALDINeslihan Atagül Doğulu’nun yanı sıra, kampanyada Diane Warren, Catherine Hardwicke ve Chiara Tilesi gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor."BEN BENZERSİZİM""I AM" kampanyasındaki her bir başarılı kadın “Ben” ifadesiyle başlayan cesur beyanı ile, kadınların nesneleştirilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor. Neslihan ise ‘Ben benzersizim’ dedi.