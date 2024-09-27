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Ünlü oyuncu, New York Times Meydanı'nda!

Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı’ndaki Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ‘I AM’ kampanyasında yer alan tek Türk oyuncu oldu.

Ekleme: 27.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
New York Times Meydanı’nda Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okumayı amaçlayan "I AM" kampanyasında yer alan Neslihan Atagül, kampanyadaki tek Türk oyuncu oldu.

AMAÇ: FARKINDALIK YARATMAK

Kâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Neslihan Atagül Doğulu’nun yanı sıra, kampanyada Diane Warren, Catherine Hardwicke ve Chiara Tilesi gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.

"BEN BENZERSİZİM"

"I AM" kampanyasındaki her bir başarılı kadın “Ben” ifadesiyle başlayan cesur beyanı ile, kadınların nesneleştirilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor. Neslihan ise ‘Ben benzersizim’ dedi.

Ünlü oyuncu, New York Times Meydanı'nda!
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