Gonca Vuslateri'den çarpıcı itiraf!

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.Leyla dizisi ile yeniden setlere dönen Gonca Vuslateri geçtiğimiz akşam düzenlenen bir davette objektiflere yansıdı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Vuslateri, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.Artık anne olduğu için dışarıya eskisi gibi sık sık çıkamayan ünlü oyuncu, "Bu akşam Barbie bebek gibi olmak istedim." diyen oyuncu, "Eşim Levent'in çok büyük desteği var. Bana sette ezber bile yaptırdı." dedi.