  • USD: 34,10 - 34,16
  • EURO: 38,01 - 38,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gonca Vuslateri'den çarpıcı itiraf!

Ekranlara yeniden dönene Gonca Vuslateri önceki akşam bir davette görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Gonca Vuslateri eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 27.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Leyla dizisi ile yeniden setlere dönen Gonca Vuslateri geçtiğimiz akşam düzenlenen bir davette objektiflere yansıdı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Vuslateri, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

Artık anne olduğu için dışarıya eskisi gibi sık sık çıkamayan ünlü oyuncu, "Bu akşam Barbie bebek gibi olmak istedim." diyen oyuncu, "Eşim Levent'in çok büyük desteği var. Bana sette ezber bile yaptırdı." dedi.

Gonca Vuslateri'den çarpıcı itiraf!
Muğla'da CHP'li belediyeden 'Akdeniz Keşiş Foku' heykeli
Deniz ulaşımı rekor kırdı! Rakamları tek tek açıkladı: Yalnızca maliyet avantajı sunmakla kalmıyor...
Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 bin 493 siteye erişim engellendi
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 terörist öldürüldü
Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına 4 il daha ekleniyor
Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi! 'Avrupa'da başka hiçbir ülke bunun altından kalkamazdı'
Murat Kurum: Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir
Sözcü'den nefret dolu skandal manşet: Orduevlerine çarşaflı kişiler giremezmiş! Kahraman Mehmetçiğin annesini bile hedef aldılar
Kredi kartlarında birikmiş borçlara 60 ay vade imkanı
Rekor seviyeye ulaştı! TÜİK Eylül verilerini açıkladı: Ekonomik güven endeksi...
İsrail, ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacak
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’a silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajlar! 'Netanyahı'nun Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alması utançtır!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İleri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz
Ticaret Bakanlığı: İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar yalan
Avrupa’da şok dalgası yaratan saldırı: Birçok istasyon hedef alındı
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili flaş gelişme
Netanyahu: Lübnan ile ateşkes teklifine yanıt vermedim
Mehmet Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem
X bir ilke imza attı! 2 yıldır bekleniyordu

X bir ilke imza attı! 2 yıldır bekleniyordu

Deprem uzmanından korkutan açıklama:'Bitlis depremi...'

Deprem uzmanından korkutan açıklama:'Bitlis depremi...'

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor: Haftada bir kez mutlaka kapatmak gerekiyor!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor: Haftada bir kez mutlaka kapatmak gerekiyor!

Konut satışına düzenleme! Fiyat oyununa son

Konut satışına düzenleme! Fiyat oyununa son

Sıfır araba alacaklar dikkat! 1 Ocak'ta hayata geçecek

Sıfır araba alacaklar dikkat! 1 Ocak'ta hayata geçecek

Bilim insanlarından ilginç keşif! Bronz Çağı mumyalarından antik peynir elde ettiler

Bilim insanlarından ilginç keşif! Bronz Çağı mumyalarından antik peynir elde ettiler