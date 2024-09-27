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Buse Varol'un hayali yarım kaldı

Alişan'ın eşi 2 çocuk annesi olan oyuncu Buse Varol bu sene üniversite sınava girmiş ve psikoloji bölümünü kazanmıştı.

Ekleme: 27.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının ik ünlü ismi Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında evlenmişlerdi. 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına almışlardı.

İki çocuk annesi Buse Varol, evliliğin ve çocukların dünyaya gelmesinin ardından setlere ara vermişti. Bu yıl üniversite sınavına giren Varol, psikoloji bölümünü kazandığını açıklamış ve "Sonunda hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullanmıştı.

PARA HAYALLERİ VARDI

Alişan ise "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez." diyerek esprili bir yaklaşım da bulunmuştu.

DEVAM ZORUNLULUĞU HAYALLERİ YARIM BIRAKTI

Hayallerinin yarım kaldığını söyleyen Varol, son durumla ilgili bilgi verdi. Ünlü isim, 'Psikoloji çok istediğim bir bölümdü kazandım ancak devam zorunluluğu var. Ben yeni bir diziye başlarsam bu tempoda bu yoğunlukta okula gidemeyeceğim. Bu yüzden kayıt yaptıramadım.' açıklamasını yaptı.

Buse Varol'un hayali yarım kaldı

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