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Anne olmak için gün sayıyor!

Sürpriz bir kararla Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda yeni bir pozunu yayınladı.

Ekleme: 27.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk (33) ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı (27), geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.

Instagram hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştiren ünlü isim, sevgilisi ile evlendiklerini bu şekilde duyurmuştu.

EL ÖPMEYE GİTTİLER

Paris'teki nikah sonrası eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a gitmişti.

Anne olmak için gün sayıyor!

Yaylalara çıkan çift, aile büyüklerini ziyaret etmişti.

YENİ KAREYE BEĞENİ YAĞDI

Erkek bebek beklediği iddia edilen çiftten Pamuk, karnı burnunda pozuna, "Ben her gün bütün gün" böyleyim notunu düştü. Pamuk'un siyahlar içerisindeki spor tarzı ve güzelliğine de sevenlerinden iltifat yağdı.

Anne olmak için gün sayıyor!
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