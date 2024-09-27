Anne olmak için gün sayıyor!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk (33) ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı (27), geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.Instagram hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştiren ünlü isim, sevgilisi ile evlendiklerini bu şekilde duyurmuştu.EL ÖPMEYE GİTTİLERParis'teki nikah sonrası eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a gitmişti.Yaylalara çıkan çift, aile büyüklerini ziyaret etmişti.YENİ KAREYE BEĞENİ YAĞDIErkek bebek beklediği iddia edilen çiftten Pamuk, karnı burnunda pozuna, "Ben her gün bütün gün" böyleyim notunu düştü. Pamuk'un siyahlar içerisindeki spor tarzı ve güzelliğine de sevenlerinden iltifat yağdı.