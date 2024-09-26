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Beyaz Gazete
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Şarkıcı Zara hedefini açıkladı!

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Zara, hedefini açıkladı.

Ekleme: 26.09.2024 - 08:29 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
Aktif olduğu sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, şimdi de 9 kilo verdiğini açıkladı. Zara zayıflama sırrını paylaşmıştı.

ZARA'NIN SIRRI

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız" diyen Zara gün batınca yemek yemediğini de söylemişti.

HEDEF 36 BEDEN

Zara'nın hedefi şimdilerde 36 beden olmak... "2 beden gitti çok şükür" diyen Zara "Çok zor oldu 40'tan sonra kilo vermek çok zormuş! Fit olmak, sağlıklı olmak hedefim. Mankenler gibi small olmayı isterim 36 olmayı isterim" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen kontrolünde beslenen Zara sporunu da aksatmadığını söyledi. "Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda" diyen Zara devamında "Bir hedef koydum bunu yapıyorum" dedi.

Şarkıcı Zara hedefini açıkladı!
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