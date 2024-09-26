  • USD: 34,09 - 34,15
  • EURO: 38,14 - 38,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hande Demir, tektaşını acilde çıkarttı!

Sosyetenin ünlü isimlerinden Hande Demir'in, bir süre önce kendisine aldığı tektaş yüzünden başı derde girdi.

Ekleme: 26.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Demir, iş insanı Erdinç Acar'dan 2020 yılında boşanmıştı.

Boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen en son emlakçı Hasan Tufan'la aşk yaşıyordu.

5 GÜN UĞRAŞTI

Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündemden düşmek bilmeyen Demir’in başı, kendi aldığı tektaşı ile derde girdi! Yüzük, parmağını sıkmaya başlayınca çıkarmak istedi. Tam 5 gün boyunca her yolu denedi ama nafile.

DOKTOR 45 DAKİKA UĞRAŞTI

Demir uğraştıkça parmağı ödem yapıp iyice şişti. Hafiften morarınca soluğu, özel bir hastanenin acilinde aldı. Doktor 45 dakika uğraştı ve tektaşı ortadan ikiye bölüp çıkardı. Hande Demir’in parmağı yüzük nedeniyle yamuldu.

Derin bir nefes alan Hande Demir, dün de çok sevdiği yüzüğünü tamir etmesi için kuyumcusuna götürdü.

Hande Demir, tektaşını acilde çıkarttı!

MSB duyurdu: Yılbaşından bu yana 2 bin 49 terörist etkisiz hale getirildi
Katil İsrail sınırları zorluyor! 'Gazze kasabı' şimdi de gözünü Lübnan'a dikti
ABD’den Ukrayna’ya 375 milyon dolarlık askeri destek
ABD basını, Türkiye'nin tank sayısını gündemine aldı
Emine Erdoğan’dan New York’ta Gönül Elçileri Projesi’ne küresel davet
Emeklilikte ikili formül: Yüksek aylık için yeni düzenlemeler geliyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 ilde KUYU operasyonu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Putin ile kritik görüşme! Putin-Erdoğan zirvesinin tarihi belli oldu
Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Havacılık tarihi için dönüm noktası
Fahrettin Altun: Tepkilerden anlaşılacağı üzere İsrail'in iş birlikçileri mesajı almış
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede
CHP'li isimlerin skandalları bitmiyor: Müşteriyi dövdüler!
CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isimler hakkında zorla getirilme kararı!
Avusturya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den skandal sözlere tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'e dur deme vakti geldi
Çiftlikbank davasında yeni gelişme! 'Tosuncuk' için istenilen ceza belli oldu
Çarpıcı 'S-400' iddiasının ardından Türkiye'ye peş peşe uyarılar!
Dünya Erdoğan'ı konuşuyor: Büyük meydan okuma!
Tedavisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan desteklemişti: Ada Koçyiğit okula başladı!
Gazze'de can kaybı 41 bin 495'e çıktı
Android telefonlara iki yeni özellik geldi: İnternet paylaşımı ve arama yansıtma

Android telefonlara iki yeni özellik geldi: İnternet paylaşımı ve arama yansıtma

Tarlasında buldu: Tek parça halinde...

Tarlasında buldu: Tek parça halinde...

30 milyon kat daha fazla kütleye sahip: Dünyaya yaklaşık 62 milyon ışık yılı uzaklıktaki sır çözüldü

30 milyon kat daha fazla kütleye sahip: Dünyaya yaklaşık 62 milyon ışık yılı uzaklıktaki sır çözüldü

27 Eylül'de devreye giriyor: İşte yeni sistemin detayları! Otomobil satışları daha güvenli olacak

27 Eylül'de devreye giriyor: İşte yeni sistemin detayları! Otomobil satışları daha güvenli olacak

Eşik noktaları aşılmak üzere... Okyanuslardaki yaşamın sonu geliyor!

Eşik noktaları aşılmak üzere... Okyanuslardaki yaşamın sonu geliyor!

Karadeniz'i bekleyen tehlike! Uzmanlar 'eli kulağında' dedi

Karadeniz'i bekleyen tehlike! Uzmanlar 'eli kulağında' dedi