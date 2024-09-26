Hande Demir, tektaşını acilde çıkarttı!

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Demir, iş insanı Erdinç Acar'dan 2020 yılında boşanmıştı.Boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen en son emlakçı Hasan Tufan'la aşk yaşıyordu.Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündemden düşmek bilmeyen Demir’in başı, kendi aldığı tektaşı ile derde girdi! Yüzük, parmağını sıkmaya başlayınca çıkarmak istedi. Tam 5 gün boyunca her yolu denedi ama nafile.Demir uğraştıkça parmağı ödem yapıp iyice şişti. Hafiften morarınca soluğu, özel bir hastanenin acilinde aldı. Doktor 45 dakika uğraştı ve tektaşı ortadan ikiye bölüp çıkardı. Hande Demir’in parmağı yüzük nedeniyle yamuldu.Derin bir nefes alan Hande Demir, dün de çok sevdiği yüzüğünü tamir etmesi için kuyumcusuna götürdü.