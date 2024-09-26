Deniz Akkaya'yı üzen haber!

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü gibi görevlerde de bulunan, denizcilik sektörünün önemli isimlerinden, YDO 1969 Güverte mezunu Kaptan Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti.Deniz Akkaya baba acısıyla sarsıldı. Akkaya'nın babası Kaptan Muzaffer Akkaya vefat etti.Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 1969 Güverte mezunu, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya’nın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.Akkaya’nın cenazesinin 27 Eylül 2024 Cuma günü, öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisinden son yolculuğuna uğurlanacak.Deniz Akkaya 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya'yı kaybetmişti.