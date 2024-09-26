Bahar Candan soluğu tatilde aldı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu olan Bahar Candan, tahliye sonrası Dilan Polat gibi hızlıca paylaşımlarına başladı.

Katıldıkları moda programıyla ünlenen daha sonra fenomen olan Bahar Candan, ablası Nihal Candan'dan bir süre sonra tahliye oldu ve cezaevinden kurtuldu."Cezaevinde derslerime çalıştım. Uzun zamandır okula gitmiyordum. Kilo aldım, aşırı çirkinim." diyen Bahar Candan, toparlanmak için hemen tatile çıktı.Lüks hayatına geri dönen Candan da Dilan Polat gibi soluğu Instagram'da aldı. Bikinisiyle tatilden poz veren Bahar Candan'ın o halini Nihal Candan hemen paylaştı.Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’ın fotoğrafını paylaştıktan bir süre sonra paylaşım sosyal medyada tepki çekti.