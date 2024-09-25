Ünlü oyuncu, İstanbul'da!

Son olarak 'Largo Winch: Le prix de l'argent' adlı filmde kamera karşısına geçen ABD'li oyuncu James Franco, Türkiye'ye geldi. Yeni filmini İstanbul'da çekecek olan oyuncu, radyocu Yasemin Şefik ile sohbetinin ardından şehri gezdi.

'127 Saat', 'Spider-Man', 'Bahar Tatili' ve 'Üşütük Kafalar' gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalarda yer eden dünyaca ünlü aktör James Franco, Türkiye'ye geldi.Geçtiğimiz gün İstanbul'da gelen Franco, Tarabya'da yer alan bir otelin kafesinde objektiflere takıldı.YASEMİN ŞEFİK İLE KOYU SOHBETRadyocu Yasemin Şefik ile birlikte kameralara yansıyan ünlü isim, uzun süre otelin terasında yemek yiyip, Şefik ile sohbet etti.Ardından kendisini çeken gazetecilere gülümseyen oyuncu, aracına geçti.YENİ FİLMİ İÇİN ŞEHRİ GEZDİYeni sineme filmini İstanbul'da çekecek olan 46 yaşındaki James Franco, günü şehri gezerek mekan bakmakla geçirdi.