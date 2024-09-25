  • USD: 34,08 - 34,14
  • EURO: 37,93 - 38,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadir İnanır'ın son durumu nasıl?

4 ay yoğun bakımda kalan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı.

Ekleme: 25.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış ve daha sonra da tedbir amaçlı entübe edilmişti. 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya çıkarılan ve sonra da taburcu edilen İnanır'ın tedavi süreci devam ediyor. Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın son durumu hakkında konuştu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz mart ayında rahatsızlanan İnanır, taburcu edilmişti ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon sebebi ile yeniden yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ünlü yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu'nun cenaze törenine katılan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın son durumunu anlattı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Levent İnanır, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamasında dayısı Kadir İnanır hakkında, "Çok iyi. Fizik tedavi sürecimiz var. Onun dışında her gün ilerliyor, iyiye gidiyoruz. Çok büyük bir sıkıntı atlattık. Çok iyi olacak." dedi.

Sık sık ziyarete gittiğini belirten Levent İnanır, açıklamasını, "Ben en son 3 gün önce gördüm. Yarın yine gideceğim yanına. Sürekli beraberiz. Dualarla iyileşecek inşallah." diye tamamladı.

Kadir İnanır'ın son durumu nasıl?

Fahrettin Altun: Tepkilerden anlaşılacağı üzere İsrail'in iş birlikçileri mesajı almış
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede
CHP'li isimlerin skandalları bitmiyor: Müşteriyi dövdüler!
CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isimler hakkında zorla getirilme kararı!
Avusturya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den skandal sözlere tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'e dur deme vakti geldi
Çarpıcı 'S-400' iddiasının ardından Türkiye'ye peş peşe uyarılar!
Dünya Erdoğan'ı konuşuyor: Büyük meydan okuma!
Tedavisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan desteklemişti: Ada Koçyiğit okula başladı!
Gazze'de can kaybı 41 bin 495'e çıktı
İsrail şimdi de Türkiye sınırını vurdu! Lazkiye'ye füze yağdırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBC News'e konuştu: Hamas bir terör örgütü değil
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren düzenleme yolda
Osman Gökçek'ten CHP'li İzmir'e sert tepki! 'Çocuklarımızı pislik ve mikrop içinde oyun oynamaya mahkum edenlere yazıklar olsun.'
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: Netanyahu da Hitler gibi durdurulmalı
Osman Gökçek İzmir Körfezi'nde: Bu denizin pisliğinin sorumlusu CHP'dir
AK Partili Dağ: Muhalif basın üç maymunu oynuyor!
Donald Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
Hizbullah Komutanı İbrahim Kubaişi öldürüldü
CHP'li belediyeyi 2.5 milyonluk ceza da durduramadı! 150 ton çöpü yol kenarına döktüler
Android telefonlara iki yeni özellik geldi: İnternet paylaşımı ve arama yansıtma

Android telefonlara iki yeni özellik geldi: İnternet paylaşımı ve arama yansıtma

Tarlasında buldu: Tek parça halinde...

Tarlasında buldu: Tek parça halinde...

30 milyon kat daha fazla kütleye sahip: Dünyaya yaklaşık 62 milyon ışık yılı uzaklıktaki sır çözüldü

30 milyon kat daha fazla kütleye sahip: Dünyaya yaklaşık 62 milyon ışık yılı uzaklıktaki sır çözüldü

27 Eylül'de devreye giriyor: İşte yeni sistemin detayları! Otomobil satışları daha güvenli olacak

27 Eylül'de devreye giriyor: İşte yeni sistemin detayları! Otomobil satışları daha güvenli olacak

Eşik noktaları aşılmak üzere... Okyanuslardaki yaşamın sonu geliyor!

Eşik noktaları aşılmak üzere... Okyanuslardaki yaşamın sonu geliyor!

Karadeniz'i bekleyen tehlike! Uzmanlar 'eli kulağında' dedi

Karadeniz'i bekleyen tehlike! Uzmanlar 'eli kulağında' dedi