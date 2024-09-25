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Hande Erçel o sorudan kaçamadı!

Hakan Sabancı'yla İtalya fotoğrafına Arzu Sabancı'dan gelen beğeni sorulan Hande Erçel, konuyu değiştirdi.

Ekleme: 25.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı ,uzun zamandır oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor.

Daha önceki ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta sevgilisi Hande Erçel ile İtalya'ya gitmiş; Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğününde boy göstermişti.

ARZU SABANCI KALBİNİ BIRAKTI

Hakan Sabancı da bu İtalya kaçamağından pozlar da paylaşmıştı ve ikinci sırada da Hande Erçel'le aşk pozu vardı.

Oğlunun Hande Erçel'le ilişkisine onay verip vermediği merak edilen Arzu Sabancı, bu kareye kalp bırakmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde yüzü olduğu markanın davetinde boy gösteren Hande Erçel'e, Arzu Sabancı'nın biricik Hakan'ıyla verdiği poza bıraktığı like soruldu.

"BÖYLE BİR MUHABBETİN İÇİNE SOKMAYIN"

"Kaynanadan onay geldi mi?" diye soran muhabirlere "Beni böyle bir muhabbete hiç sokmayın böyle bir günde." diyerek konuyu büyük geçiştirdi.

Hande Erçel o sorudan kaçamadı!
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