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Türk manken Çin’de TikTok’un kalbine girdi!

Ünlü manken Duygu Çakmak, Çin’i ziyaret ederek TikTok yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının, yeni iş fırsatlarına ilişkin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ekleme: 24.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Birçok ülkede mankenlik yapan Duygu Çakmak, bu kez tercihi Çin’den yana kullandı.

Çin’in geleneksel kıyafetleriyle poz veren ünlü manken, burada TikTok yöneticileriyle de bir araya geldi.

Türk manken Çin’de TikTok’un kalbine girdi!

Model Duygu Çakmak, platformun yeni teknolojileri ve yazılım geliştirmeleri hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Özellikle Asya pazarında moda ve nüfuz üzerine yeni iş fırsatlarını değerlendiren Çakmak, TikTok temsilcileri ile yeni iş olanakları üzerine gerçekleştirdikleri toplantıda son yazılımları da inceledi.


Türk manken Çin’de TikTok’un kalbine girdi!

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