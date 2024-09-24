Son halini görenler inanamadı...

Ekranların iki ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile hafta sonunda Bodrum’daydı.Ünlü çift, ortak arkadaşlarının düğününe katıldı.DOĞUMDAN İZ YOK21 Mayıs’ta kızı Mira Milena’yı dünyaya getiren güzel oyuncu son haliyle dikkat çekti.Doğum kilolarını veren ve eski formuna kavuşan Atiksoy'un sırrı merak edildi.68 bin TL'lik elbise giyen ünlü isim, kıyafeti ve güzelliği ile düğünün yıldızı oldu.