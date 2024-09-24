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Seçil Gür'ün panik anları!

Bir dönem ünlü popçu Sedar Ortaç ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcı Seçil Gür, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Yanında yeni sevgilisiyle yakalanan gür, panik dolu anlar yaşadı.

Ekleme: 24.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Seçil Gür, meslektaşı Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan ile boşandıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce ayrılan ancak ilişkilerine ikinci bir şans veren çiftin aşkı Haziran 2021'de tamamen bitirmişti.

Ortaç, ayrılıklarının ardından ilişkisinin bitmesinden duyduğu pişmanlığı dile getirmişti.

Seçil Gür'ün panik anları!

"SEÇİL 10 NUMARA BİR KIZDI"

Keşke bitmesine izin vermeseydim. 10 numara bir kızdı. Kusursuz bir insandı. Benim dengesizliklerim yüzünden bitti. Kimse zorla istemediğim bir şeyi yaptıramaz bana ama ilişki fedakârlıktır. Kadın sinema ister, gidersin. Fedakârlık yapmamız lazım. Bir kadına 'Haklısın, olabilir, doğrudur' dersen, olayı çözersin. Bunu birebir yapıyorum ama fedakârlık yapamıyorum. Bence hepimiz yalnız yaşayalım, bu dertler bitsin. Zaten 50 sene sonra evlilik diye bir şey kalmayacak.

Gür ise '2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada; ünlü popçunun yemeğine, giydiğine kadar her şeyine kafa yorduğunu anlatarak, "
İnanılmaz bir sevgi duydum. Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu, gülüyorduk. Serdar biraz bebektir. Belki bu benim hatamdı. Aç olduğunu biliyordum hemen karnını doyurmak için elimden geleni yapıyordum" diye konuşmuştu.

Seçil Gür'ün panik anları!

GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

38 yaşındaki Seçil Gür, son olarak geçtiğimiz gün Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Yanında erkek arkadaşı olan ve kamera flaşlarının patlamasıyla panik olan şarkıcı, başını öne eğerek görüntü vermekten kaçınmaya çalıştı.

Gür ve sevgilisi, trafiğin açılmasıyla hızlıca gazetecilerin yanından uzaklaştı.

Seçil Gür'ün panik anları!


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