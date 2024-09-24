Seçil Gür'ün panik anları!

Seçil Gür, meslektaşı Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan ile boşandıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce ayrılan ancak ilişkilerine ikinci bir şans veren çiftin aşkı Haziran 2021'de tamamen bitirmişti.Ortaç, ayrılıklarının ardından ilişkisinin bitmesinden duyduğu pişmanlığı dile getirmişti.Keşke bitmesine izin vermeseydim. 10 numara bir kızdı. Kusursuz bir insandı. Benim dengesizliklerim yüzünden bitti. Kimse zorla istemediğim bir şeyi yaptıramaz bana ama ilişki fedakârlıktır. Kadın sinema ister, gidersin. Fedakârlık yapmamız lazım. Bir kadına 'Haklısın, olabilir, doğrudur' dersen, olayı çözersin. Bunu birebir yapıyorum ama fedakârlık yapamıyorum. Bence hepimiz yalnız yaşayalım, bu dertler bitsin. Zaten 50 sene sonra evlilik diye bir şey kalmayacak.Gür ise '2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada; ünlü popçunun yemeğine, giydiğine kadar her şeyine kafa yorduğunu anlatarak, "İnanılmaz bir sevgi duydum. Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu, gülüyorduk. Serdar biraz bebektir. Belki bu benim hatamdı. Aç olduğunu biliyordum hemen karnını doyurmak için elimden geleni yapıyordum" diye konuşmuştu.38 yaşındaki Seçil Gür, son olarak geçtiğimiz gün Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.Yanında erkek arkadaşı olan ve kamera flaşlarının patlamasıyla panik olan şarkıcı, başını öne eğerek görüntü vermekten kaçınmaya çalıştı.Gür ve sevgilisi, trafiğin açılmasıyla hızlıca gazetecilerin yanından uzaklaştı.