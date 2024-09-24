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Rabia Soytürk evleniyor mu?

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Rabia Öztürk, gelin oluyor.

Ekleme: 24.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde Kör Nokta dizisinde Aslım karakterine hayat veren 25 yaşındaki Rabia Soytürk, bir süredir mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu.

Ünlü çiftten güzel haber geldi. Soytürk, uzun zamandır hayalini kurduğu evlilik teklifini aldı.

"EVET"

Soytürk, aşk yaşadığı Samet Vuruşan ile evlenme kararı aldı. Soytürk'e evlilik teklifinde bulunan Vuruşan, sevgilisinden; "Evet" yanıtını aldı. Çiftin müjdeli haberini arkadaşları Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından; "O 'Evet' dedi" notuyla duyurdu.

Rabia Soytürk evleniyor mu?
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