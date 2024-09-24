Burcu Kıratlı kavga etti!











Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı.Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde bir kez daha boşanmıştı."BEN AŞK KADINIYIM"Geçtiğimiz ay Etiler'de görüntülenen Kıratlı, aşk hayatı hakkında konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:Aşk kadınıyım ben. Şu anda da iyiyim kafamı dinliyorum. Aşka özlem duyuyorum, hissetmem lazım ama. Karşılıklı bir şey bu. Doğru kişiyi seçmek lazım. Kısmet işleri birazda karışık işler. Sevilmek bu hayattaki en güzel şey. Galiba hep ben sevilen taraf oldum ilişkilerimde. Yaralarımız var, her ilişki bir şeyler katıyor insana. Tecrübelerimiz var."EVİMİZE GİDİYORUZ35 yaşındaki Burcu Kıratlı, son olarak geçtiğimiz akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Ünlü isim, ayaküstü gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.Kıratlı, "Her şey yolunda. Arkadaşlarımızla yemek yedik. Taksi beklerken valelerle tartıştık. Evimize gidiyoruz" diye konuştu.Oyuncu, taksinin gelmesiyle tartışma sebebini ise açıklayamadı.