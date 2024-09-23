Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber!

Ünlü şarkıcı Atiye, uzun zamandır ekranda yer almıyordu. Şarkılarıyla bir dönemin en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Atiye evlenmiş ve kendisine yepyeni bir hayat kurmuştu. Magazinden uzak bir hayat sürdüren Atiye'den, sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi.ATİYE ÜÇÜNCÜ KEZ KIZ ANNESİ OLUYORAramızda Kalmasın'dan Sercan Kazancı'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde görüntülenen ünlü şarkıcının, üçüncü kız çocuğunu beklediği öğrenildi. Atiye, "Bir erkek çocuk da istiyorum. Dördüncü belki erkek olur" açıklamasında bulundu.