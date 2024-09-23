Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber!
İki kız çocuğu bulunan ünlü şarkıcı Atiye'nin, üçüncü kız çocuğunu beklediği öğrenildi. Ünlü şarkıcı, bir erkek çocuk sahibi olmak istediğini de belirtti.
Ünlü şarkıcı Atiye, uzun zamandır ekranda yer almıyordu. Şarkılarıyla bir dönemin en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Atiye evlenmiş ve kendisine yepyeni bir hayat kurmuştu. Magazinden uzak bir hayat sürdüren Atiye'den, sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi.
ATİYE ÜÇÜNCÜ KEZ KIZ ANNESİ OLUYOR
Aramızda Kalmasın'dan Sercan Kazancı'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde görüntülenen ünlü şarkıcının, üçüncü kız çocuğunu beklediği öğrenildi. Atiye, "Bir erkek çocuk da istiyorum. Dördüncü belki erkek olur" açıklamasında bulundu.
ATİYE ÜÇÜNCÜ KEZ KIZ ANNESİ OLUYOR
Aramızda Kalmasın'dan Sercan Kazancı'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde görüntülenen ünlü şarkıcının, üçüncü kız çocuğunu beklediği öğrenildi. Atiye, "Bir erkek çocuk da istiyorum. Dördüncü belki erkek olur" açıklamasında bulundu.