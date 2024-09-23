Taner Ölmez bakın nereliymiş!

Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı Deha dizisi 22 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle Show TV’de seyirciyle buluştu.Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle büyük merak uyandırıyor.İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Deha dizisinin oyuncuları hakkında aramalar hız kazandı.Dizide Cesur karakterine hayat veren ünlü oyuncu Taner Ölmez'in hayatı merak uyandırdı.Taner Ölmez hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı.Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.